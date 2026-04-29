Santander: Bénéfice net sous-jacent +12,5% au 1er trimestre avec la hausse des revenus

Le logo de la plus grande banque espagnole, Santander, au sommet de la tour du siège de la société à Madrid
Santander a fait état mercredi d'une hausse de 12,5% sur un an de son bénéfice net sous‑jacent du premier trimestre, soutenu par la hausse des revenus et des commissions, qui a compensé l’augmentation des provisions.
Santander a provisionné 207 millions d'euros supplémentaires au sein de son unité de banque de détail numérique Openbank afin d’indemniser des automobilistes au Royaume‑Uni pour la vente inappropriée de financements automobiles.
La plus grande banque de la zone euro par sa capitalisation boursière a enregistré un bénéfice net sous-jacent trimestriel record de 3,56 milliards d'euros, légèrement inférieur aux 3,58 milliards attendus par les analystes interrogés par Reuters. Les résultats ont aussi bénéficié d’une hausse de 3,6% des revenus de l’activité de crédit.
"Notre diversification géographique et de bilan, conjuguée à une gestion rigoureuse des risques, demeure un atout majeur dans un contexte d’incertitude géopolitique accrue, ce qui nous permet d’afficher une croissance à la fois résiliente et rentable", a déclaré la présidente exécutive de Santander, Ana Botín, dans un communiqué.
En tenant compte des plus-values de 1,9 milliard d'euros liées à la cession d’une participation de 49% dans sa filiale polonaise, le bénéfice net déclaré de la banque a bondi de 60% au cours du trimestre, pour atteindre 5,46 milliards d'euros.
(Rédigé par Jesús Aguado, version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin)
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