Santander: Bénéfice net sous-jacent +12,5% au 1er trimestre avec la hausse des revenus

Le logo de la plus grande banque espagnole, Santander, au sommet de la tour du siège de la société à Madrid

Santander a ‌fait état mercredi d'une hausse de 12,5% sur un ​an de son bénéfice net sous‑jacent du premier trimestre, soutenu par la hausse des revenus et des commissions, ​qui a compensé l’augmentation des provisions.

Santander a provisionné 207 millions d'euros supplémentaires ​au sein de son unité ⁠de banque de détail numérique Openbank afin d’indemniser ‌des automobilistes au Royaume‑Uni pour la vente inappropriée de financements automobiles.

La plus grande banque de ​la zone euro ‌par sa capitalisation boursière a enregistré un ⁠bénéfice net sous-jacent trimestriel record de 3,56 milliards d'euros, légèrement inférieur aux 3,58 milliards attendus par les analystes ⁠interrogés par ‌Reuters. Les résultats ont aussi bénéficié d’une hausse ⁠de 3,6% des revenus de l’activité de crédit.

"Notre ‌diversification géographique et de bilan, conjuguée à ⁠une gestion rigoureuse des risques, demeure un atout ⁠majeur dans ‌un contexte d’incertitude géopolitique accrue, ce qui nous permet d’afficher ​une croissance à la ‌fois résiliente et rentable", a déclaré la présidente exécutive de Santander, Ana ​Botín, dans un communiqué.

En tenant compte des plus-values de 1,9 milliard d'euros liées à la ⁠cession d’une participation de 49% dans sa filiale polonaise, le bénéfice net déclaré de la banque a bondi de 60% au cours du trimestre, pour atteindre 5,46 milliards d'euros.

(Rédigé par Jesús Aguado, version française Elizaveta Zhuravleva, édité ​par Augustin Turpin)