Santander AM veut faire traiter la recherche sur les actions par l’IA
information fournie par Agefi Asset Management  14/11/2025 à 08:00

Santander Asset Management, filiale de gestion d’actifs du groupe financier espagnol Santander, avance ses pions dans l’utilisation de l’intelligence artificielle. La société travaille depuis un an sur le sujet, a indiqué, jeudi 6 novembre, sa directrice générale Samantha Ricciardi, en marge de l’Investment Management Forum de l’association européenne des gestionnaires d’actifs Efama . « Nous regardons les implications de l’IA pour les opérations et nos investissements. Nous nous interrogeons sur la façon de créer davantage de valeur et de faire en sorte que la machine nous aide à prendre de meilleures décisions. Notre objectif est que d’ici à la fin 2026, toute la recherche sur les actions dans nos fonds soit traitée par un agent IA », a déclaré Samantha Ricciardi, par ailleurs présidente de l’Efama.

Adrien Paredes-Vanheule

Aucune partie de cette publication ne doit être photocopiée, diffusée, publiée, réécrite, ou redistribuée sous quelque forme que ce soit et par quelque moyen que ce soit sans un accord écrit préalable de la société AGEFI SA éditrice du flux Newsmanagers. Ces conditions sont prévues par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Copyright 2025 Agefi Asset Management.

