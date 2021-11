Santander AM recrute sa nouvelle directrice générale chez BlackRock

(NEWSManagers.com) - Santander Asset Management, branche de gestion d'actifs du groupe financier espagnol Santander, tient sa nouvelle directrice générale internationale en la personne de Samantha Ricciardi, a confirmé la firme à NewsManagers. Elle prendra ses fonctions fin février 2022. Le poste était occupé en intérim par Victor Matarranz, président du directoire et responsable de la gestion de fortune de Santander depuis le départ en octobre de Mariano Belinky. Ce dernier a, depuis, rebondi dans le private equity.

Samantha Ricciardi arrive en provenance de BlackRock où elle a passé ces 11 dernières années. Depuis janvier dernier, l'intéressée était responsable de la couverture stratégique et du développement de l'activité de BlackRock pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, poste auquel elle avait succédé à Rachel Lord. Elle avait auparavant dirigé le bureau de la société de gestion américaine au Mexique qu'elle avait rejoint en 2010 en tant que responsable des ventes. Samantha Ricciardi avait également été responsable du marché mexicain pour le gestionnaire britannique Schroders entre 2007 et 2010. Elle faisait également partie des fondatrices d'une association de femmes dans la finance mexicaine lancée fin 2020. Samantha Ricciardi a commencé sa carrière comme gérante de fonds chez Citi.