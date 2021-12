Santander AM change de responsable des actions

(NEWSManagers.com) - Santander Asset Management, filiale de gestion d'actifs du groupe financier espagnol Santander, a nommé Rodrigo Utrera en qualité de responsable des actions. L'intéressé, qui était jusqu'alors responsable des actions européennes et thématiques chez BBVA AM, remplace José Antonio Montero de Espinosa, qui quitte la firme après 20 ans passés en son sein. Rodrigo Utrera a auparavant été responsable des actions espagnoles chez Aviva et a commencé sa carrière comme analyste actions chez Belgravia Capital.