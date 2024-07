Sanso Longchamp AM voit le jour

Annoncée il y a un an , la fusion entre Sanso Investment Solutions et Longchamp Asset Management a pris effet le 1 er juillet. La nouvelle entité est dénommée Sanso Longchamp AM et gère plus de 3 milliards d’euros d’encours. Elle réunit 40 collaborateurs, 30 fonds gérés, 600 mandats de gestion et affiche une présence dans neuf pays.

Sanso Longchamp AM est présidée par David Kalfon et dirigée par David Armstrong.