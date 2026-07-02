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Sanso Longchamp AM : "deux investisseurs au profil identique ne doivent pas avoir le même portefeuille"
information fournie par AOF 02/07/2026 à 16:36

(Zonebourse.com) - Pour la société de gestion indépendante Sanso Longchamp AM, deux investisseurs présentant le même profil ne devraient pas nécessairement détenir le même portefeuille. Cette approche s'inscrit dans une logique de multigestion stratégique, combinant expertises internes et solutions externes pour construire des allocations réellement sur mesure.

La gestion sous mandat connaît depuis plusieurs années un fort développement. Pourtant, derrière la promesse de personnalisation affichée par de nombreux acteurs, les approches tendent souvent à s'uniformiser. Les portefeuilles sont généralement construits à partir de quelques profils types, auxquels les investisseurs sont rattachés selon leur horizon et leur tolérance au risque.

Pour Guillaume Brusson, responsable de la gestion de fortune chez Sanso Longchamp AM, cette logique atteint aujourd'hui ses limites : "deux clients peuvent présenter le même profil dynamique tout en ayant des besoins radicalement différents. Un entrepreneur qui vient de céder son entreprise n'aborde pas les marchés financiers de la même manière qu'un investisseur déjà exposé depuis plusieurs années."

La trajectoire compte autant que la destination

Selon Sanso Longchamp AM, la question centrale n'est plus uniquement celle de l'allocation cible mais celle du chemin emprunté pour l'atteindre.

Dans un environnement marqué par des valorisations élevées, des incertitudes géopolitiques persistantes et des marchés plus sensibles aux chocs externes, le point d'entrée devient un élément déterminant de la performance à long terme.

L'équipe de l'asset manager privilégie ainsi une construction progressive des portefeuilles lorsque les conditions de marché l'exigent. Ce processus peut s'étaler sur plusieurs mois afin de réduire le risque de timing.

"Notre rôle consiste à accompagner les investisseurs dans leur trajectoire patrimoniale. Le bon portefeuille n'est pas seulement celui qui correspond à un profil de risque. C'est aussi celui qui respecte le contexte dans lequel l'investisseur entre sur les marchés", indique la société de gestion.

Par ailleurs, pour Guillaume Brusson, opposer gestion active et gestion indicielle n'a plus véritablement de sens. Les ETF offrent aujourd'hui des outils efficaces pour accéder à certaines thématiques ou expositions de marché, tandis que la gestion active conserve toute sa pertinence sur des segments où la sélection demeure créatrice de valeur.

"L'enjeu n'est pas de choisir un camp. Il est de savoir utiliser chaque outil au bon endroit et au bon moment au service des objectifs du client."

Cette approche vise à concevoir des portefeuilles comme de véritables solutions d'investissement, adaptées à chaque situation. Cette construction s'appuie également sur des outils internes d'analyse et de suivi, permettant d'ajuster les allocations dans le temps avec précision et réactivité.

Le sur-mesure comme nouveau facteur de différenciation

À mesure que la gestion financière se standardise et que les outils d'investissement deviennent accessibles à tous, la différenciation se déplace vers la capacité à construire des réponses patrimoniales individualisées.

Pour Sanso Longchamp AM, 'l'avenir de la gestion sous mandat ne réside pas dans la multiplication des profils modèles, mais dans une compréhension plus fine des situations individuelles et dans l'accompagnement de chaque investisseur tout au long de son parcours."

Une conviction simple : à l'heure où les marchés deviennent plus complexes, la personnalisation ne doit plus être une promesse marketing mais un véritable processus de gestion.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 02/07/2026 à 16:36:00.

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