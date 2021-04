Sanso IS gagne un nouveau mandat en multigestion auprès d'un CGP

(NEWSManagers.com) - La société de gestion entrepreneuriale Sanso IS vient de gagner un nouveau mandat en fonds dédié auprès d'un cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP), a appris Newsmanagers. Le fonds, dénommé " Objectif Développement " , a été développé pour le compte du cabinet de conseil gestion de patrimoine burgien Patrimoine et développement, avec à sa tête Christian Muller et David Burdin. Lancé début février, il compte actuellement 2,5 millions d' euros d' encours sous gestion, qui devraient être portés à 10 millions d' ici la fin de l' année.

Le véhicule est un fonds de fonds, géré par Michel Menigoz, François Fontaine, et Cyriaque Dailland, doté d'une philosophie d'investissement quelque peu contrariante. Ce choix de faire appel à un fonds de fonds dédié répond, sur le plan de la gestion d'actifs, à deux problèmes qu'ont rencontré ces CGP. D'une part, il doit permettre de contourner le temps de latence dans les arbitrages en assurance-vie, que les deux CGP avaient eu à subir, en tentant de prendre des positions acheteuses lors de la crise de mars 2020. D'autre part, Christian Muller et David Burdin ont voulu élargir leur univers de fonds, au-delà des véhicules référencés par les assureurs-vie. Les deux entrepreneurs se sont dit ouverts aux fonds gérés activement et aux fonds indiciels cotés (ETF), et souhaitent notamment avoir accès à des sociétés de gestion spécialisées dans l' ESG par conviction, rarement accessibles aux CGP selon eux.

La base de travail des gérants repose sur un indice composite, destiné à refléter les préférences des deux CGP et de leurs clients. " Pour définir l' indice de référence, nous sommes partis de l' allocation globale des portefeuilles des clients du cabinet, et avons travaillé en régression pour évaluer les expositions moyennes aux différentes classes d' actifs " , précise François L' Hénoret, le directeur commercial de Sanso IS. Il est composé de 50% du MSCI World dividendes réinvestis, 35% du FTSE MTS Eurozone Government Bond 3-5 ans, et 15% d' Euro STR Capitalisé.

La stratégie de gestion leur permet d'avoir des expositions actions et obligations allant de 0 à 100%, avec toutefois une limite à 60% sur les émergents, et à 50% sur les petites et moyennes capitalisations. Les gérants sont également autorisés à utiliser des contrats futurs sur indices afin de réagir aux stress de marché sans se délester des sous-jacents. Ils seront par ailleurs conseillés par les deux CGP, qui les éclaireront notamment sur l' appétence de leurs clients pour le risque.

La sélection de fonds repose sur un outil interne développé par Michel Menigoz, dénommé " What the fund " . Celui-ci comprend aujourd' hui environ 5.000 références, et se base simplement sur les valeurs liquidatives pour effectuer les différentes analyses statistiques, évaluer performance du portefeuille, et produire un reporting d' attributions de performances. La composition du portefeuille reflète ces préférences, puisqu' on y trouve entre autres les ETF Lyxor Green Bond et UBS (Lux) Equity Fund - China Opportunity, les fonds actions long-short Sanso ESG Market Neutral et Exane Funds 2 Exane Cristal Fund, ainsi que la stratégie Emerging Markets Small Cap de JPMorgan Funds.