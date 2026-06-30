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Sans catalyseur, l'Europe néanmoins dans le vert
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 11:43

Après deux séances consécutives de repli, les grands indices européens se reprennent. Le CAC 40 avance de 0,34%, le DAX 40 à Francfort gagne 1%, et à Londres, le FTSE 100 s'apprécie de 0,65%.

Ce rebond est essentiellement dû à la bonne orientation des indices américains hier soir. Le Dow Jones a notamment fini sur un nouveau record historique à 52 182,74 points, porté notamment par la belle hausse du titre Alphabet, maison-mère de Google, qui a gagné 4,82% pour sa première séance au sein de cet indice.

Les autres valeurs technologiques ont profité d'achats à bon compte et le Nasdaq Composite a ainsi pu progresser de 2,07%, mettant ainsi fin à une série de cinq replis consécutifs qui avait fait perdre à cet indice un peu moins de 4%.

Pour la dernière séance du mois, du trimestre et du semestre, c'est la prudence qui domine en Europe. Les investisseurs ont pourtant quelques indicateurs macro-économiques d'importance à digérer et se concentrent dessus avec l'absence de réelle évolution dans le conflit au Moyen-Orient.

En France, l'indice des prix à la consommation a reculé de 0,2% au mois de juin selon des données préliminaires, là où les analystes tablaient sur une stabilité. En rythme annuel, l'inflation augmenté de 1,8%, loin des anticipations qui étaient à 2,1%, après 2,4% au mois de mai.

En début d'après-midi (14h), les intervenants surveilleront l'inflation allemande préliminaire de juin, puis à 15h45 l'indice PMI de Chicago aux Etats-Unis.

Au niveau des matières premières, les prix du pétrole sont en hausse. A New York, le WTI avance de 0,24%, à 70,61 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord progresse de 0,40%, à 72,84 dollars.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,24%) et se négocie contre 1,1391 dollar.

Dans l'actualité des valeurs

Au sein du CAC 40, Kering chute de 4,67%, pénalisé par Citigroup qui a maintenu sa recommandation à neutre, en abaissant légèrement sa cible de cours de 268 à 266 euros.

Abivax signe la plus forte hausse du SBF 120 et flambe de 35,05%, la société de biotechnologie a dévoilé des résultats positifs de phase 3 de maintenance de l'Obéfazimod dans la rectocolite hémorragique réfractaire et a surtout rassuré sur la sécurité de son traitement.

A l'inverse, la plus forte baisse du SBF 120 revient à TP (-13,80%), ex-Teleperformance, victime de la publication des résultats trimestriels de la part de son concurrent Concentrix.

Ailleurs en Europe, Genmab grimpe de 6,84%, le laboratoire danois a publié des données positives de phase 3 dans le lymphome. L'association avec l'Epcoritamab améliore significativement la survie sans progression, un signal clinique fort pour le groupe.

Enfin, Persimmon cède 2,54%, alors qu'une action collective doit être lancée au nom d'acheteurs de logements contre sept grands acteurs du secteur, avec jusqu'à 4,5 milliards de livres sterling d'indemnisations potentielles.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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