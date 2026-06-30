Recherche en ligne: Google s'apprête à lancer ses résumés par IA en France

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Google prépare le lancement en France des résumés par IA dans les résultats de recherche en ligne, une fonctionnalité déjà présente à l'étranger et qui fait craindre de nouvelles baisses de trafic au secteur de la presse.

"Nous mettons tout en œuvre pour déployer les Aperçus IA et le Mode IA en France", a indiqué Google mardi dans une déclaration transmise à l'AFP, ajoutant qu'il était "encore trop tôt pour partager une date précise de lancement".

Selon le quotidien Ouest-France, qui a révélé l'information, le géant américain a informé par courrier les éditeurs de presse du lancement "cet été" de deux nouvelles fonctionnalités : les "aperçus IA", des résumés de quelques lignes rédigés par l'intelligence artificielle à partir des résultats de recherche, et le "Mode IA", une recherche conversationnelle.

Ces fonctionnalités, lancées dans de nombreux pays en 2024 et 2025, y compris européens, restaient inaccessibles en France.

Pour les médias français, ces résumés représentent un risque de voir leur audience en ligne diminuer. D'après une étude publiée par le Pew Research Center en juillet 2025, les internautes sont deux fois moins nombreux à cliquer sur un lien de résultat lorsqu'ils disposent d'un résumé par IA.

"Le jour où Google lance +overview+ ("aperçus IA"), on perd 30%" de trafic venant de Google, s'était inquiété il y a quelques semaines un patron de presse régionale à l'AFP sous couvert d'anonymat.

L'arrivée de ces nouvelles fonctionnalités pourrait ouvrir une négociation entre le groupe américain et les médias français sur leur rémunération, alors que le secteur est déjà touché par des baisses de revenus et que plusieurs groupes de médias ont annoncé des suppressions de postes.

En France, Google a conclu des accords avec 450 éditeurs de presse sur les droits voisins, qui permettent aux journaux, magazines ou agences de presse de se faire rémunérer lorsque leurs contenus sont utilisés par les géants du numérique.

D'après une source proche du dossier, le courrier envoyé par Google aux éditeurs de presse précise que les résumés par IA ouvriront également droit à une rémunération au titre des droits voisins.

Selon cette même source, les éditeurs de presse disposeront également de la possibilité de refuser de faire figurer leurs contenus dans les "aperçus IA" et le "mode IA", et les résultats de recherche classiques ne seront pas impactés.

L'essor de l'IA générative a déjà provoqué de profonds changements économiques pour les médias. Plusieurs acteurs ont noué des partenariats avec des entreprises d'IA, mais certains dénoncent le pillage de leurs contenus.

Ces groupes "volent effrontément la propriété intellectuelle" des médias d'information, avait accusé début juin le patron du journal américain New York Times, Arthur Gregg Sulzberger.