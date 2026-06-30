Transport maritime: Maersk relève sa prévision d'excédent brut d'exploitation 2026

( AFP / FABIAN BIMMER )

Le géant danois du transport maritime Maersk a fortement relevé lundi soir sa prévision d'excédent brut d'exploitation pour l'année 2026, en citant la forte demande en provenance d’Extrême-Orient avant de nouveaux droits de douane américains.

Le groupe, qui ne publiera ses résultats du deuxième trimestre que le 13 août, a déclaré dans un communiqué publié lundi soir prévoir un EBITDA de 8 à 10 milliards de dollars en 2026, contre une précédente prévision de 4,5 à 7 milliards de dollars.

Il a attribué ce relèvement à "une demande toujours forte sur le marché du conteneur, en particulier en Extrême-Orient, ainsi qu’à une récente hausse soutenue des tarifs au comptant".

Maersk, deuxième transporteur mondial de conteneurs, a précisé que ses prévisions reposaient sur une croissance des volumes sur ce marché d’environ 4%, contre une précédente estimation de 2% à 4%.

Selon le cabinet de conseil britannique Drewry, les frais de transport maritime entre les États-Unis et l’Asie ont augmenté au cours de la semaine passée, les distributeurs américains et les entreprises de biens de consommation stockant des importations en provenance de Chine avant de possibles nouveaux droits de douane.

Donald Trump a menacé vendredi de frapper de droits de douane de 100% les pays européens qui mettraient en place une taxation des services numériques, quitte à annuler les accords commerciaux en vigueur.

Les Etats-Unis avaient déjà proposé début juin d'imposer des droits de douane additionnels à 60 économies, dont la Chine, l'Union européenne (UE), le Japon, l'Inde et le Mexique, en jugeant qu'elles combattent insuffisamment l'importation de biens issus du travail forcé.