Sanofi-Wayrilz approuvé au Japon pour traiter la thrombocytopénie immunitaire

Sanofi SA SASY.PA :
* WAYRILZ APPROUVÉ AU JAPON POUR TRAITER LA THROMBOCYTOPÉNIE IMMUNITAIRE
* L'APPROBATION REPOSE SUR L'ÉTUDE DE PHASE 3 LUNA 3
Texte original nGNE3bnmCR Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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* WAYRILZ APPROUVÉ AU JAPON POUR TRAITER LA THROMBOCYTOPÉNIE IMMUNITAIRE
* L'APPROBATION REPOSE SUR L'ÉTUDE DE PHASE 3 LUNA 3
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