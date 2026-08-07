Le pape rencontrera en France des victimes de violences sexuelles dans l'Eglise

Le pape Léon XIV célèbre une messe à la basilique Sainte-Marie-des-Anges lors d'une visite pastorale à Assise, le 6 août 2026 ( AFP / Filippo MONTEFORTE )

Le pape Léon XIV rencontrera, lors de son voyage en France du 25 au 28 septembre, des victimes de violences sexuelles dans l'Eglise, a annoncé vendredi le Vatican sans donner de détails dans l'immédiat.

"Lors de son prochain voyage apostolique en France, le pape Léon XIV rencontrera en privé certaines personnes victimes d'abus au sein de l'Église. Ces victimes participeront elles-mêmes à la préparation de cette rencontre. De plus amples détails seront communiqués ultérieurement, le cas échéant", a indiqué le Vatican dans un bref communiqué.

Lors d'une visite début juin en Espagne, Léon XIV avait promis des "efforts supplémentaires" et une "réponse plus efficace" face au "fléau" des violences sexuelles dans l'Eglise, après avoir rencontré des victimes.

Un rapport de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise rendu en octobre 2021 avait estimé, en France, à 330.000 le nombre de mineurs victimes de violences sexuelles dans l'Eglise.

Fin mai, le principal collectif des victimes de l'établissement scolaire catholique de Bétharram (Pyrénées-Atlantiques, sud-ouest), situé à une quinzaine de kilomètres du sanctuaire de Lourdes, avait demandé à être reçu par le pape lors de sa visite en France, afin de lui remettre notamment des propositions en matière d'accompagnement des prêtres.

Ce collectif de plus de 200 victimes de violences physiques et sexuelles avait écrit à la Conférence des évêques de France (CEF) et au diocèse de Tarbes pour solliciter "un temps bref d'audience dans un esprit de prière, de bénédiction et de vérité".

L'annonce de cette rencontre intervient à l'occasion de la publication, par le Vatican, du programme officiel du voyage du pape en France, et de l'ouverture lundi des inscriptions pour participer aux différentes célébrations, prévues à Paris, Saint-Denis, Lourdes et Metz.

Le premier jour de sa visite en France, le 25 septembre, Léon XIV rencontrera le président Emmanuel Macron, se rendra au siège de l'Unesco avant de célébrer les vêpres à la cathédrale Notre-Dame de Paris et d'enchaîner avec une veillée avec les jeunes au Stade de France, à Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris.

Il tiendra le lendemain, samedi 26, une messe sur la place de la Concorde et les Champs-Elysées, où plusieurs centaines milliers de personnes sont attendues.

Dimanche 27 septembre, Léon XIV célèbrera à Lourdes, l'un des principaux lieux de pèlerinages catholiques, une autre messe en plein air.

Sa visite s'achèvera le lundi en Moselle, dans l'est de la France, où est enterré Robert Schuman, l'un des pères de la construction européenne, et dont l'Eglise a entamé le procès canonique en vue de sa béatification. Sont programmés un "discours sur l'Europe" au Centre des Congrès de Metz et une messe à la cathédrale de la ville.