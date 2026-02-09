Sanofi voit son rilzabrutinib désigné comme thérapie innovante aux USA et comme médicament orphelin au Japon

Sanofi SA SASY.PA :
* LE RILZABRUTINIB DE SANOFI A ÉTÉ DÉSIGNÉ COMME THÉRAPIE INNOVANTE AUX ÉTATS-UNIS ET COMME MÉDICAMENT ORPHELIN AU JAPON POUR LE TRAITEMENT DE L'ANÉMIE HÉMOLYTIQUE AUTO-IMMUNE À ANTICORPS CHAUDS
* LA FDA AMÉRICAINE A ACCORDÉ UNE DÉSIGNATION DE TRAITEMENT RÉVOLUTIONNAIRE À WAYRILZ (RILZABRUTINIB)
* LE MINISTÈRE JAPONAIS DE LA SANTÉ, DU TRAVAIL ET DU BIEN-ÊTRE A ÉGALEMENT ATTRIBUÉ AU RILZABRUTINIB UNE DÉSIGNATION ORPHELINE POUR LA MÊME AFFECTION
* LES DEUX DÉSIGNATIONS SONT BASÉES SUR LES DONNÉES CLINIQUES DE L’ÉTUDE DE PHASE 2B LUMINA 2 EN COURS
Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
