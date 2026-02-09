 Aller au contenu principal
Sanofi voit son rilzabrutinib désigné comme thérapie innovante aux USA et comme médicament orphelin au Japon
information fournie par Reuters 09/02/2026 à 07:08

Sanofi SA SASY.PA :

* LE RILZABRUTINIB DE SANOFI A ÉTÉ DÉSIGNÉ COMME THÉRAPIE INNOVANTE AUX ÉTATS-UNIS ET COMME MÉDICAMENT ORPHELIN AU JAPON POUR LE TRAITEMENT DE L'ANÉMIE HÉMOLYTIQUE AUTO-IMMUNE À ANTICORPS CHAUDS

* LA FDA AMÉRICAINE A ACCORDÉ UNE DÉSIGNATION DE TRAITEMENT RÉVOLUTIONNAIRE À WAYRILZ (RILZABRUTINIB)

* LE MINISTÈRE JAPONAIS DE LA SANTÉ, DU TRAVAIL ET DU BIEN-ÊTRE A ÉGALEMENT ATTRIBUÉ AU RILZABRUTINIB UNE DÉSIGNATION ORPHELINE POUR LA MÊME AFFECTION

* LES DEUX DÉSIGNATIONS SONT BASÉES SUR LES DONNÉES CLINIQUES DE L’ÉTUDE DE PHASE 2B LUMINA 2 EN COURS

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

SANOFI
80,360 EUR Euronext Paris -0,90%
