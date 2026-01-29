Sanofi vise une croissance des ventes d'environ 7-9% en 2026

Sanofi SASY.PA a déclaré jeudi prévoir une croissance des ventes d'environ 7% à 9% ("high-single-digit") en 2026, misant sur la forte demande pour son traitement phare contre l'asthme, Dupixent, et certains médicaments plus récents.

La société a également déclaré qu'elle anticiper une croissance du BNPA des activités légèrement supérieure à celle des ventes.

Le laboratoire français a ajouté avoir l'intention d'exécuter un programme de rachat d'actions d'un montant de 1,0 milliard d'euros en 2026. En 2025, Sanofi a racheté pour 5,0 milliards d'euros de ses propres actions.

Au quatrième trimestre, le résultat opérationnel des activités s'est établi à 2,34 milliards d'euros, contre 2,37 milliards d'euros attendus en moyenne par les analystes dans un consensus réalisé par la société.

François-Xavier Roger, directeur financier de Sanofi, a déclaré que Dupixent et les contributions des médicaments récemment lancés, tels que Wayrilz, un médicament contre les troubles sanguins rares, continueront de croître, mais que les ventes de vaccins seront "légèrement négatives" pour l'année, en partie en raison des changements apportés à la politique américaine.

"Le dosage, l'administration et la couverture d'assurance restent largement les mêmes (...) Il s'agit davantage d'un problème de perception que d'autre chose", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Sanofi est à la recherche de nouveaux produits pour stimuler la croissance de ses revenus une fois que le brevet de Dupixent aura expiré en 2031, et a élaboré des plans pour être plus actif dans le domaine des fusions et acquisitions.

François-Xavier Roger a dit que Sanofi ne serait pas en mesure d'atténuer l'impact sur les ventes de l'expiration du brevet de Dupixent.

"L'impact est trop important pour être atténué", a-t-il affirmé, ajoutant que la société s'efforçait de gérer l'impact prévu sur ses bénéfices en combinant des investissements en recherche et développement et des acquisitions.

Sa plus importante transaction en 2025 a été l'acquisition de Blueprint Medicines pour 9,5 milliards de dollars, qui a ajouté à son portefeuille un médicament approuvé, Ayvakit, destiné au traitement d'une maladie sanguine rare, qui devrait générer des ventes exceptionnelles.

L'année dernière, Sanofi a également accepté d'acheter le fabricant de vaccins pour adultes Dynavax Technologies pour 2,2 milliards de dollars en décembre, et a conclu l'acquisition du développeur britannique de vaccins privés Vicebio pour 1,5 milliard de dollars en juillet.

