Sanofi vise une croissance de son chiffre d'affaires à un chiffre élevé en 2026 et prévoit des rachats d'actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des commentaires du directeur financier aux paragraphes 3, 4, 6 et 7) par Bhanvi Satija

Le fabricant français de médicaments Sanofi SASY.PA a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que les ventes augmentent d'un pourcentage à un chiffre élevé en 2026, en misant sur la forte demande pour son médicament phare contre l'asthme Dupixent et certains médicaments plus récents.

La société a également déclaré qu'elle s'attendait à ce que le résultat d'exploitation augmente légèrement plus vite que les ventes cette année, et prévoit de racheter 1 milliard d'euros (1,20 milliard de dollars) d'actions. En 2025, Sanofi a achevé un programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros.

François-Xavier Roger, directeur financier de Sanofi, a déclaré que le Dupixent et les contributions des médicaments lancés récemment, tels que le Wayrilz, un médicament contre les maladies sanguines rares, continueront à croître, mais que les ventes de vaccins seront "légèrement négatives" pour l'année, en partie à cause des changements dans la politique américaine.

"La posologie, l'administration et la couverture d'assurance restent en grande partie les mêmes....C'est plus une question de perception qu'autre chose", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Sanofi a cherché de nouveaux produits pour stimuler la croissance de son chiffre d'affaires une fois que le brevet du Dupixent aura expiré en 2031, et a élaboré des plans pour être plus actif en matière de fusions et d'acquisitions.

Roger a déclaré que Sanofi ne sera pas en mesure d'atténuer l'impact sur les ventes de la fin du brevet du Dupixent.

"C'est trop important pour être atténué", a-t-il déclaré, ajoutant que la société s'efforçait de gérer l'impact anticipé sur ses bénéfices en combinant des investissements en recherche et développement et des acquisitions.

Sa plus grosse opération en 2025 a été l'acquisition, pour 9,5 milliards de dollars, de Blueprint Medicines , qui a permis d'ajouter à son portefeuille un médicament homologué, Ayvakit, contre une maladie rare du sang, et qui devrait générer des ventes massives.

L'année dernière, Sanofi a également accepté d'acheter le fabricant de vaccins pour adultes Dynavax Technologies pour 2,2 milliards de dollars en décembre, et a conclu l'acquisition de Vicebio, un développeur de vaccins privé britannique, pour 1,5 milliard de dollars en juillet.

Au quatrième trimestre, le résultat d'exploitation s'est élevé à 2,34 milliards d'euros, contre 2,37 milliards d'euros attendus en moyenne par les analystes lors d'un sondage fourni par l'entreprise.

Les ventes trimestrielles de Dupixent, que Sanofi fabrique avec son partenaire Regeneron REGN.O , se sont élevées à 4,25 milliards d'euros, contre 4,05 milliards d'euros attendus en moyenne par les analystes.

(1 $ = 0,8345 euros)