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Sanofi visé par une enquête de l'UE pour possible comportement anticoncurrentiel
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 12:32

(Actualisé avec réaction de Sanofi §5)

La Commission européenne a annoncé vendredi ouvrir une enquête pour déterminer si Sanofi SASY.PA a enfreint les règles de concurrence de l'UE en menant une campagne de communication présentant le vaccin de son principal concurrent comme moins efficace.

L'entreprise française de pharmaceutique est soupçonnée d'avoir tenté de discréditer le seul vaccin antigrippal pour patients vulnérables "Fluad", commercialisé par la société CSL Seqirus à travers une campagne jugée potentiellement fallacieuse.

"La Commission craint que Sanofi ait mené une campagne de communication mensongère afin de discréditer le Fluad en le présentant comme étant inférieur à l'Efluelda, allant ainsi à l'encontre des recommandations nationales en matière de vaccination dans plusieurs États membres", selon un communiqué de la Commission européenne.

Des perquisitions inopinées avaient été menées en septembre dernier dans les locaux de Sanofi. Si les accusations sont prouvées, les pratiques du groupe pourraient relever d'un abus de position dominante.

Interrogé à propos de l'enquête, un porte-parole de Sanofi a déclaré que l'entreprise était convaincue d'avoir agi en conformité avec l'ensemble de la réglementation et qu'elle coopérerait pleinement avec la Commission tout au long du processus.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Inti Landauro, édité par Augustin Turpin)

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