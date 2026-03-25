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Sanofi : vers un franchissement de l'oblique des 80E ?
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 17:00

Sanofi a testé à de multiples reprises un plancher de 75,8E du 9 au 18 mars (proche des 77E du 26/09), le titre se redresse depuis 48H et le titre se rapproche de la résistance l'oblique des 80E.
Un franchissement ne garantit pas un rallye haussier car les résistances se succèdent rapidement vers 82,5E et 84,4E (zénith du 9 janvier).

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SANOFI
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