Sanofi : vers un franchissement de l'oblique des 80E ?
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 17:00
Un franchissement ne garantit pas un rallye haussier car les résistances se succèdent rapidement vers 82,5E et 84,4E (zénith du 9 janvier).
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