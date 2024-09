Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sanofi: une nouvelle unité de production baptisée 'Modulus' information fournie par Cercle Finance • 10/09/2024 à 17:47









(CercleFinance.com) - Sanofi a inauguré ce jour à Neuville-sur-Saône (Rhône-Alpes) une nouvelle unité de production, baptisée ' Modulus ', pour produire ses prochains vaccins et médicaments biologiques.



Ce nouveau concept d'usine, entièrement imaginé par les équipes industrielles de Sanofi, est une première mondiale.



Modulus présente la particularité de s'adapter pour fabriquer jusqu'à 4 vaccins ou biomédicaments simultanément, et de pouvoir se reconfigurer en quelques jours ou quelques semaines pour changer de plateforme technologique contre plusieurs mois voire plusieurs années dans les usines classiques.



Cette usine représente un investissement de près de 500 millions d'euros. Elle sera opérationnelle fin 2025, après qualification des installations et validation des procédés de fabrication.



Sanofi prévoit d'y produire certains de ses futurs biomédicaments et vaccins.





Valeurs associées SANOFI 105,58 EUR Euronext Paris -0,17%