Sanofi se reprend, Oddo BHF confirme son optimisme

(Zonebourse.com) - Sanofi ( 1,75%, à 74,33 euros) se distingue dans le haut du palmarès en début de séance, soutenu par une note d'Oddo BHF. Le titre en profite pour reprendre une partie du terrain perdu au cours des deux dernières séances (-3,25%).

Après la publication de l'"aide mémoire" de Sanofi avant les résultats du deuxième trimestre programmés le 30 juillet, le broker a contacté le laboratoire français.

Parmi les éléments à retenir, Sanofi a annoncé que l'impact de l'évolution des changes devrait être de 2% sur les ventes et de 3% sur le bénéfice par action ajusté.

Au niveau des produits

En ce qui concerne les produits, la croissance de Dupixent devrait rester soutenue, même si le second semestre fera face à une base de comparaison plus exigeante. Pour rappel, le Dupixent, traitement phare du groupe, a représenté près de 40% du chiffre d'affaires total du groupe au premier trimestre.

En ce qui concerne les vaccins (20% des revenus), les ventes devraient être plus faibles que sur les trois premiers mois de l'année (1,3 MdEUR), notamment à cause de l'activité grippale. Enfin, les analystes ont relevé un élément favorable ponctuel concernant l'Altuviio (hémophilie) l'année dernière, avec des livraisons accrues à Sobi, un partenaire.

En ce qui concerne les résultats

Du côté du volet financier, Oddo BHF estime que "l'entreprise devrait bénéficier d'une amélioration progressive de la marge brute grâce à un mix-produits favorable". Une hausse des dépenses de R&D est attendue, ainsi que des frais généraux et marketing suite aux acquisitions. Sanofi table sur un partage des bénéfices plus important avec Regeneron en raison du succès du Dupixent, mais que cet effet sera partiellement compensé par les redevances versées par Alnylam au titre de l'Amvuttra (cardiologie).

Le laboratoire a également évoqué des plus-values de cession liée à la vente du Taxotere en oncologie.

En résumé, Oddo BHF ne prévoit pas de surprises majeures ce trimestre. Le second semestre fera face à une base de comparaison moins favorable, mais le groupe devrait atteindre son objectif de croissance annuel (proche de 10%) et d'expansion de marge.

La recommandation est confirmée à surperformance avec une cible de cours de 103 EUR.

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