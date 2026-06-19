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Sanofi-Sarclisa en formulation sous-cutanée approuvé au Japon pour les patients atteints de myélome multiple
information fournie par Reuters 19/06/2026 à 12:40

Sanofi SA SASY.PA :

* LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DU TRAVAIL ET DU BIEN-ÊTRE AU JAPON A ACCORDÉ L’APPROBATION POUR LA FORMULATION SC DE SARCLISA (ISATUXIMAB) POUR LE TRAITEMENT DU MM

* LA FORMULATION POURRAIT DEVENIR LE PREMIER TRAITEMENT ANTICANCÉREUX DU JAPON À ÊTRE ADMINISTRÉ PAR UN INJECTEUR SUR LE CORPS

* LA SECONDE APPROBATION DANS LE MONDE POUR SARCLISA SC APRÈS L'UE

Texte original nGNX1wH2WW Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

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