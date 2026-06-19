Sanofi-Sarclisa en formulation sous-cutanée approuvé au Japon pour les patients atteints de myélome multiple

Sanofi SA SASY.PA :
* LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ, DU TRAVAIL ET DU BIEN-ÊTRE AU JAPON A ACCORDÉ L’APPROBATION POUR LA FORMULATION SC DE SARCLISA (ISATUXIMAB) POUR LE TRAITEMENT DU MM
* LA FORMULATION POURRAIT DEVENIR LE PREMIER TRAITEMENT ANTICANCÉREUX DU JAPON À ÊTRE ADMINISTRÉ PAR UN INJECTEUR SUR LE CORPS
* LA SECONDE APPROBATION DANS LE MONDE POUR SARCLISA SC APRÈS L'UE
Texte original nGNX1wH2WW Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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