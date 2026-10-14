Sanofi s'en tire bien et évite une amende de l'UE

(Zonebourse.com) - La Commission européenne a rendu juridiquement contraignants les engagements souscrits par Sanofi ( 0,04%, à 70,77 euros) afin de mettre fin à l'enquête européenne pour abus de position dominante sur le marché des vaccins antigrippaux renforcés. En contrepartie, le régulateur européen clôture son enquête sans infliger de sanction financière au géant pharmaceutique français.
L'affaire avait été ouverte en juin 2026 et la Commission reprochait à Sanofi d'avoir orchestré, entre 2024 et l'automne 2025, une campagne de communication trompeuse en Allemagne et en France ciblant le vaccin Fluad, produit par son concurrent CSL Seqirus. Selon Bruxelles, Sanofi aurait notamment semé le doute auprès des professionnels de santé et des leaders d'opinion sur la solidité des preuves scientifiques de Fluad et déformé les recommandations vaccinales nationales pour avantager son propre produit, Efluelda.
Afin de lever les préventions du régulateur et d'éviter une amende pouvant théoriquement atteindre 10% de son chiffre d'affaires mondial, Sanofi s'est engagé sur plusieurs volets majeurs. La société s'interdit, jusqu'en mars 2030, tout propos promotionnel visant à critiquer, remettre en cause ou dénigrer Fluad ou les recommandations officielles auprès des professionnels de santé et des experts clés en France et en Allemagne.
En outre, le groupe publiera pendant 24 mois une déclaration corrective sur ses sites internet français et allemand précisant que Fluad et Efluelda bénéficient tous deux d'une base de preuves scientifiques solides et sont traités sur un pied d'égalité par les autorités de santé. Ce rectificatif sera également adressé directement aux professionnels de santé ciblés par la campagne en Allemagne.
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