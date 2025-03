Sanofi: résultats positifs du Dupixent contre la pemphigoïde bulleuse

(AOF) - Sanofi (-0,26% à 109,34 euros) annonce que les résultats positifs de l’étude pivot de phase II/III Adept évaluant l’utilisation expérimentale de son produit phare Dupixent (dupilumab) pour le traitement de la pemphigoïde bulleuse (PB) modérée à sévère de l’adulte ont été présentées au Congrès annuel 2025 de l’American Academy of Dermatology (AAD). La pemphigoïde bulleuse est une maladie de la peau chronique, invalidante et récurrente avec inflammation de type 2 sous-jacente, caractérisée par des démangeaisons intenses, des cloques, des plaques rouges et des lésions douloureuses.

" Cinq fois plus d'adultes traités par Dupixent présentaient une rémission soutenue à la semaine 36, comparativement à ceux traités par placebo " et " des réductions significatives de la sévérité de la maladie et des démangeaisons ont également été observées ".

En février, la Food and Drug Administration (FDA) américaine " a accepté d'accorder un examen prioritaire " à la demande de licence supplémentaire de produit biologique relative au Dupixent pour le traitement de la PB. La décision est attendue le 20 juin 2025.

