Sanofi: résultat d'une étude pour la maladie de Crohn

(CercleFinance.com) - Sanofi et Teva Pharmaceuticals annoncent que l'étude de phase IIb RELIEVE UCCD a satisfait à ses critères d'évaluation primaires chez les patients souffrant de colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn.



L'étude RELIEVE UCCD a évalué le duvakitug, un anticorps monoclonal IgG1-λ2 humanisé ciblant TL1A, pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin (MII) modérées à sévères.



Dans le cadre de l'étude RELIEVE UCCD, 36,2 % et 47,8 % des patients atteints de colite ulcéreuse, traités respectivement par une faible dose ou une forte dose de duvakitug, ont présenté une rémission clinique, contre 20,45 % des patients traités par placebo.



Il s'agit de la première et de la seule étude randomisée, contrôlée par placebo, cherchant à évaluer l'effet d'un anticorps monoclonal anti-TL1A dans le traitement de la maladie de Crohn.



Sanofi et Teva prévoient le lancement d'un programme de développement de phase III pour le traitement des MII, sous réserve du résultat des discussions avec les organismes réglementaires.





