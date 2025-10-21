La taxe Zucman rejetée à l'Assemblée : "La censure est possible à tout moment", menace Olivier Faure

Le RN et le camp présidentiel ont voté contre la mise en place de la taxe Zucman, craignant qu'elle n'aggrave la désindustrialisation de la France.

Olivier Faure à Paris, le 10 octobre 2025. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

À défaut de "corrections" dans le projet de budget, le Parti socialiste censurera le gouvernement Lecornu, a prévenu mardi 21 octobre le premier secrétaire du PS Olivier Faure. La veille, la commission des Finances de l'Assemblée nationale a rejeté la mise ne place de la taxe Zucman .

"Si la copie n'est pas corrigée pour protéger les Français de ce qui est en train de se produire, le choix des milliardaires contre les gens ordinaires , nous serions amenés à avoir un jugement extrêmement sévère", a déclaré le patron des socialistes sur RTL . "La censure, elle est possible à tout moment", a-t-il mis en garde.

Au grand dam de la gauche, la taxe Zucman, sur le patrimoine des ultra-riches, a été rejetée lundi soir en commission des Finances de l'Assemblée nationale. Le camp gouvernemental et le RN ont voté contre , craignant que la mesure ne favorise "une vague de désindustrialisation".

"À partir du moment où vous aurez mis en place cette taxe (...) vous allez faire en sorte que ces entreprises, en tout cas ses dirigeants puissent mettre en place des tas de systèmes de contournement ou d'optimisation fiscale pour ne pas la payer ", a justifié sur Public Sénat le vice-président du Rassemblement national, Sébastien Chenu.

Le RN, "prolongation du macronisme"

"Les masques tombent", a commenté Olivier Faure. Le Rassemblement national "passe pour un parti qui défend la veuve et l'orphelin", mais en fait c'est "la prolongation du macronisme".

Même constat pour le président de la commission des Finances, Éric Coquerel (LFI), qui a déploré sur France 2 une entente du socle commun et du parti à la flamme, "pour refuser toutes les mesures de justice fiscale que nous proposons".

"Il y a une mesure que j'ai réussi à sauver sur l'impôt différencié qui permet d'aller chercher seuls les évadés fiscaux existants". À part ça, "tout ce qu'on a proposé qui allait dans le sens (d'une justice fiscale, NDLR) a été balayé" pour l'instant, a-t-il ajouté.

La taxe Zucman sera rediscutée à partir de vendredi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale où les députés repartiront de la copie initiale du texte du gouvernement. Elle prévoit de faire payer aux contribuables ayant au moins 100 millions d'euros de patrimoine un impôt minimum de 2% de ce patrimoine, y compris professionnel.