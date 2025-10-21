Getlink: CA en légère hausse au T3 malgré Eleclink, objectif annuel confirmé

Un train Eurostar entre dans le tunnel sous la Manche au terminal d'Eurotunnel à Folkestone

Getlink a fait état mardi d'un chiffre d'affaires en légère hausse à taux de change constant au troisième trimestre par rapport aux résultats 2024 révisés, tout en confirmant son objectif d'Ebitda pour l'exercice 2025.

L'opérateur français du tunnel sous la Manche a enregistré un chiffre d'affaires de 472 millions d'euros pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 468 millions d'euros (révisé de 475 millions d'euros) l'année dernière.

Les chiffres d'affaires d'Eurotunnel et d'Europorte sont en légère hausse (+3% et +5%) sur la période, tandis que celui d’Eleclink a baissé de 13%, "impacté par la normalisation attendue des marchés de l’électricité", selon un communiqué.

Getlink a confirmé son objectif d'un Ebitda compris entre 780 millions et 830 millions d'euros pour 2025.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)