Sanofi renonce au dévelopement clinique de l'amlitélimab

Sanofi SASY.PA a annoncé vendredi l’arrêt du développement clinique de l’amlitélimab, son anticorps monoclonal contre la dermatite atopique, une maladie de peau inflammatoire chronique, le laboratoire français citant la revue stratégique en cours de son portefeuille de développement.

Le groupe précise dans un communiqué avoir "déterminé que l’ensemble des données d’efficacité et de sécurité générées à ce jour ne sont pas favorables à un développement plus poussé de l’amlitélimab", ajoutant que "l’amlitélimab ne représentait pas d'amélioration significative du traitement standard pour les patients".

Sanofi a toutefois ajouté que cette annonce n'a pas d'impact sur ses prévisions pour 2026.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)