Sanofi renonce au dévelopement clinique de l'amlitélimab

Congrès international BIO 2026 à San Diego

‌Sanofi a annoncé vendredi ​l’arrêt du développement clinique de l’amlitélimab, son anticorps monoclonal ​contre la dermatite atopique, une ​maladie de peau ⁠inflammatoire chronique, le laboratoire ‌français citant la revue stratégique en cours ​de ‌son portefeuille de développement.

Le ⁠groupe précise dans un communiqué avoir "déterminé que l’ensemble ⁠des données ‌d’efficacité et de sécurité ⁠générées à ce ‌jour ne sont ⁠pas favorables à un ⁠développement plus ‌poussé de l’amlitélimab", ajoutant ​que "l’amlitélimab ne ‌représentait pas d'amélioration significative du traitement standard ​pour les patients".

Sanofi a toutefois ⁠ajouté que cette annonce n'a pas d'impact sur ses prévisions pour 2026.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par ​Augustin Turpin)