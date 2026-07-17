Sanofi renforce son alliance avec Aqemia dans la recherche

Aqemia, société d'invention de médicaments combinant l'IA générative et la physique quantique pour concevoir des médicaments à petites molécules, annonce l'expansion de sa collaboration de recherche pluriannuelle avec Sanofi, annoncée pour la première fois en décembre 2023.

Cette collaboration rend Aqemia éligible à recevoir jusqu'à 140 MUSD en paiements initiaux et paiements d'étape pour l'ensemble des programmes. Elle couvre l'ensemble du processus de découverte de médicaments, de l'identification des premiers composés prometteurs à la sélection d'un candidat au développement.

Aqemia s'appuie sur Qemi, sa plateforme propriétaire d'IA générative basée sur la physique, pour concevoir de nouvelles molécules répondant aux cibles thérapeutiques de prédilection de Sanofi, en étroite collaboration avec les équipes scientifiques du laboratoire pharmaceutique français.

La collaboration se déroule désormais sur plusieurs continents, entre des chercheurs d'Aqemia à Paris et à Londres, et des chercheurs de Sanofi à Boston, Francfort et Paris. La plateforme d'Aqemia a été mise en oeuvre sur les cibles d'intérêt de Sanofi, y compris dans le cadre de projets complexes et stratégiques.

Sanofi va désormais plus loin en proposant une nouvelle cible thérapeutique, en élargissant le périmètre de la collaboration et en déclenchant un paiement d'étape important. Cette décision reflète la confiance que les deux équipes accordent à la plateforme Qemi pour répondre à un éventail croissant de projets de recherche.