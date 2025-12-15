 Aller au contenu principal
Sanofi : rechute de -6,5% vers 78E
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 10:11

Sanofi rechute de -6,5% vers 78E, suite au report de l'approbation d'un médicament expérimental pour traiter la sclérose en plaques de la part de la Food and Drug Administration américaine : le titre referme le "gap" des 78,55E du 30 septembre et se rapproche d'un re-test du plancher des 77,5E du 25 septembre puis 1er août dernier (à l'ouverture).

