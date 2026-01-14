Sanofi prévoit un ralentissement de la demande de vaccins aux États-Unis à court terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Sanofi SASY.PA , Paul Hudson, a déclaré mercredi que les États-Unis devraient connaître une légère faiblesse de la demande de vaccins cette année en raison de la désinformation et d'une surveillance accrue sous l'administration actuelle.

L'administration Trump a bouleversé l'année dernière le processus de recommandation des vaccinations, les États-Unis ayant mis fin au début du mois à à leur recommandation de longue date selon laquelle tous les enfants reçoivent des vaccins contre la grippe et trois autres maladies.

Si les avantages de la vaccination restent évidents, certains parents et patients peuvent hésiter à court terme, a déclaré M. Hudson lors d'un événement médiatique organisé dans le cadre de la J.P. Morgan Healthcare Conference.

Le fabricant français de médicaments a fait état d'une baisse des ventes de vaccins au troisième trimestre. L'entreprise n'a pas encore fourni de prévisions pour 2026, mais elle s'attend à ce que la demande se stabilise avec le temps, a déclaré M. Hudson.

Dans le même temps, l 'incertitude politique a créé des conditions favorables aux fusions et acquisitions axées sur les vaccins, les investisseurs à court terme restant sur la touche, a-t-il ajouté.

"C'est le bon moment pour faire des fusions et acquisitions dans le domaine des vaccins", a-t-il déclaré, notant qu'il y a moins de soumissionnaires en concurrence pour les actifs.

En ce qui concerne l'avenir, il a déclaré que les vaccins combinés grippe-COVID pourraient constituer la prochaine vague d'adoption des vaccins à partir de 2027 ou 2028, en particulier chez les adultes plus âgés.