Sanofi poursuit ses efforts dans le domaine des vaccins pour adultes en rachetant Dynavax pour 2,2 milliards de dollars

L'opération fait suite aux acquisitions de Vicebio et de BluePrint Medicines

Sanofi souhaite diversifier sa croissance au-delà de son médicament contre l'asthme Dupixent

L'accord avec Dynavax devrait être finalisé au premier trimestre 2026

Les actions de Dynavax s'envolent de 39 %

par Bhanvi Satija et Sriparna Roy

Sanofi SASY.PA a déclaré mercredi qu'il achèterait la biotech américaine Dynavax Technologies

DVAX.O pour environ 2,2 milliards de dollars (1,9 milliard d'euros) dans le cadre d'un accord qui ajoutera à son portefeuille un vaccin contre l'hépatite B pour adultes et un vaccin expérimental prometteur contre le zona. L'acquisition aidera le fabricant français de médicaments à diversifier ses activités dans le domaine des vaccins à un moment où le secrétaire américain à la santé, Robert F. Kennedy Jr. , est en train de remanier la politique de vaccination des enfants, selon les analystes de l'industrie. L'administration Trump a abandonné une recommandation universelle de longue date pour la vaccination contre l'hépatite B chez les nourrissons, suscitant un tollé de la part de la communauté médicale , et envisage d'autres changements pour 2026 .

Les actions de Dynavax ont bondi de près de 39 % à 15,45 $ au cours des heures de transactions aux États-Unis à la suite de la nouvelle de l'accord. Les actions de Sanofi ont reculé de 0,7 %.

À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX MOTEURS DE CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES

"Nous pensons que l'acquisition a du sens étant donné les préoccupations réglementaires croissantes concernant les vaccins", a déclaré Matt Phipps, analyste chez William Blair.

"Sanofi est un partenaire d'acquisition logique pour Dynavax, étant donné que la société possède des capacités étendues en matière de vaccins, mais que le portefeuille ne comporte pas de programme pour l'hépatite B ou le zona chez l'adulte." Sanofi est à la recherche de nouveaux produits pour stimuler la croissance de son chiffre d'affaires une fois que son médicament phare contre l'asthme, le Dupixent, cessera d'être breveté en 2031. Elle a acheté le développeur de vaccins privé britannique Vicebio pour 1,5 milliard de dollars en juillet, après avoir finalisé une transaction pouvant atteindre 9,5 milliards de dollars pour Blueprint Medicines .

Elle paiera 15,50 dollars par action Dynavax, ce qui représente une prime de 39 % par rapport au cours de clôture de l'action du fabricant de vaccins, qui était de 11,13 dollars mardi. M. Phipps a déclaré que ce prix était inférieur à la valeur du vaccin contre l'hépatite B de la biotech américaine, Heplisav-B, qu'il estimait à 2,6 milliards de dollars.

Sanofi financera l'opération en utilisant ses liquidités disponibles et prévoit de conclure l'acquisition au cours du premier trimestre 2026. L'opération n'affectera pas ses perspectives financières pour 2025, a ajouté le groupe.

LES FABRICANTS DE VACCINS SOUS PRESSION Plus tôt cette année, Sanofi et son rival britannique GSK GSK.L ont noté une pression sur le marché américain des vaccins contre la grippe, tandis que la biotech australienne CSL

CSL.AX a reporté ses plans de scission de sa division vaccins en citant une "volatilité accrue" et une baisse plus importante que prévu des taux de vaccination aux États-Unis.

Le vaccin Heplisav-B de Dynavax est administré aux personnes âgées de 18 ans et plus pour aider à prévenir l'infection par le virus de l'hépatite B. Il est administré en deux doses, à un mois d'intervalle, alors que les autres vaccins sont administrés en trois doses sur une période de six mois.

Le vaccin a généré un chiffre d'affaires de 90 millions de dollars au troisième trimestre 2025. Les analystes s'attendent à des ventes annuelles maximales de 609 millions de dollars aux États-Unis.

L'accord ajoutera également un vaccin expérimental contre le zona aux produits existants de Sanofi, qui comprennent les vaccins contre la grippe et la polio, ainsi que le traitement par anticorps Beyfortus contre le virus respiratoire syncytial.

Les analystes de J.P. Morgan ont déclaré que le vaccin expérimental de Dynavax, Z-1018, pourrait augmenter les revenus de Sanofi au-delà de 2030, si les premières données sur son innocuité et son efficacité sont reproduites dans des essais plus importants.

Il pourrait prendre une part du marché du zona, où le Shingrix de GSK, le plus vendu, est en passe de générer des ventes de 4 milliards d'euros cette année, ont ajouté les analystes. En août, Dynavax a déclaré que son vaccin expérimental avait généré une réponse immunitaire similaire à celle du Shingrix, tout en présentant un meilleur profil d'innocuité, dans le cadre d'une étude portant sur 92 personnes âgées de 50 à 69 ans.

LA FDA REJETTE UN MÉDICAMENT CONTRE LA SCLÉROSE EN PLAQUES

Par ailleurs, Sanofi a déclaré que la Food and Drug Administration américaine avait refusé d'approuver son médicament expérimental tolebrutinib pour ralentir la progression du handicap chez les patients atteints d'une forme de sclérose en plaques.

Houman Ashrafian, directeur de la recherche et du développement de Sanofi, a déclaré que la nouvelle avait surpris l'entreprise, qui avait été informée que le processus d'examen de la FDA se poursuivrait jusqu'au premier trimestre 2026.

"La décision prise aujourd'hui par la FDA constitue un changement de direction important et significatif par rapport aux informations que l'agence avait précédemment fournies à Sanofi. Nous sommes très déçus par l'action de la FDA", a déclaré M. Ashrafian dans un communiqué de presse.

Cette décision vient s'ajouter à une année de données décevantes pour les investisseurs concernant les médicaments expérimentaux de Sanofi contre l'eczéma et le poumon du fumeur. Les actions de Sanofi ont largement sous-performé l'indice sectoriel européen plus large.

