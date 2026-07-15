Sanofi poursuit Pfizer et Moderna en justice au sujet de la technologie utilisée pour les vaccins contre la COVID-19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Blake Brittain

Sanofi SASY.PA a intenté une action en justice contre Pfizer PFE.N et Moderna MRNA.O , affirmant que leurs vaccins contre la COVID-19 enfreignent plusieurs brevets détenus par le laboratoire pharmaceutique français. Les deux actions en justice intentées mardi devant le tribunal fédéral du New Jersey allèguent que ces vaccins à succès enfreignent les droits de brevet de Sanofi relatifs aux innovations en matière d’ARN messager (mRNA). Ces affaires viennent s’ajouter à un enchaînement de poursuites judiciaires de grande envergure intentées par des entreprises de biotechnologie contre Pfizer et Moderna au sujet de la technologie ARNm utilisée dans leurs vaccins contre la COVID.

Les porte-parole de Pfizer et de Moderna n’ont pas immédiatement répondu mercredi aux demandes de commentaires concernant les nouvelles actions en justice intentées par Sanofi. Un porte-parole de Sanofi a déclaré mercredi que la société « cherchait à obtenir une compensation équitable pour l’utilisation de sa technologie brevetée » et ne cherchait pas à bloquer les ventes des vaccins.

Les vaccins de Pfizer et Moderna utilisent des molécules appelées nanoparticules lipidiques (LNP) pour acheminer l’ARNm dans l’organisme. Sanofi a indiqué dans ses plaintes que la technologie LNP de ces sociétés enfreignait des brevets couvrant la technologie LNP développée par sa filiale Translate Bio, spécialisée dans l’ARNm. Sanofi a racheté Translate , société basée dans le Massachusetts, pour 3,2 milliards de dollars en 2021 afin de renforcer ses capacités en matière d’ARNm. Des entreprises telles que GlaxoSmithKline , Bayer et Alnylam Pharmaceuticals ont également intenté des actions en justice pour violation de brevet afin de réclamer une part des dizaines de milliards de dollars de chiffre d’affaires générés par Pfizer et Moderna grâce aux ventes de vaccins contre la COVID-19. Moderna a poursuivi Pfizer pour contrefaçon de brevet en 2022, dans une affaire qui est toujours en cours. Le partenaire de Pfizer, BioNTech, a intenté une contre-poursuite contre Moderna en février, arguant que le vaccin de nouvelle génération contre la COVID-19 de Moderna, mNEXSPIKE, enfreignait l’un de ses brevets.

Il s'agit des affaires Translate Bio Inc. c. Moderna Inc., devant le tribunal fédéral de première instance du district du New Jersey, n° 2:26-cv-08690, et Translate Bio Inc. c. Pfizer Inc., devant le tribunal fédéral de première instance du district du New Jersey, n° 2:26-cv-08697.

Pour Sanofi: Sarah Chapin Columbia et Sarah Fischer du cabinet McDermott Will & Schulte

Pour Moderna et Pfizer: informations sur les avocats non encore disponibles