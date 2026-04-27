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Sanofi place pour 2,3 MdsEUR d'obligations
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 07:08

Sanofi annonce avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note, une émission obligataire en 3 tranches à taux fixe pour un montant de 2,3 MdsEUR, un produit net qui sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise.

Cette émission se compose d'une tranche de 1 000 MEUR, échéance mai 2029, portant intérêt au taux annuel de 3,000%, ainsi que de 2 tranches de 650 MEUR chacune, échéance mai 2033 et mai 2037, portant intérêt aux taux annuels de 3,375% et 3,750% respectivement.

Citigroup, HSBC et JP Morgan ont agi en tant que coordinateurs globaux ( Global Coordinators ). Ils ont également agi en tant que chef de file de l'opération aux côtés de Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, RBC Capital Markets et Unicredit.

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