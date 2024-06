Sanofi : peut-il redevenir le leader pharmaceutique européen ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les cours de l'action Sanofi sous performent en Bourse depuis de début de l'année 2024, notamment face à certains autres acteurs du secteur pharmaceutique européen.

L'action Novo Nordisk et l'action AstraZeneca ont par exemple gagné respectivement 39 % et 18 % depuis le début de l'année 2024. L'action Novartis et l'action GSK ont également augmenté depuis janvier 2024 en prenant un peu plus de 5 % et 9 % chacune.

Vous vous demandez si c'est une bonne idée d'investir en Bourse dans l'action Sanofi et de l'ajouter à un Plan Epargne Action (PEA) ou un Compte Titres Ordinaire (CTO) en 2024 ? Découvrez notre analyse de l'action Sanofi 2024.

Action Sanofi : comment le groupe pharmaceutique peut-il regagner la confiance des investisseurs ?

Afin de stimuler une remontée durable de son cours de bourse, l'entreprise Sanofi doit reconquérir la confiance des investisseurs. Pour ce faire, elle dispose de plusieurs leviers et relais de croissance.

Développement de son portefeuille de produits

L'entreprise Sanofi devra continuer de développer son portefeuille de produits (77 projets en phase clinique en 2024, dont 30 en phase 3) pour proposer toujours plus de médicaments innovants et de nouveautés pour les patients, mais aussi pour les investisseurs.

Le Dupixent continue d'être le produit phare de Sanofi en 2024 et les lancements de nouveaux produits, comme Beyfortus et Altuviiio qui semblent être de véritables succès, pourraient d'une certaine manière compenser les pertes de brevets.

Compensation des pertes de brevets à venir

L'expiration des brevets de certains médicaments phares de Sanofi menace d'éroder son flux de revenus, ce qui signifie que Sanofi doit adopter une approche multi-dimensionnelle pour compenser les potentielles pertes à venir.

L'une des stratégies clés consiste à intensifier les efforts de R&D, en donnant la priorité au développement des meilleurs médicaments de leur catégorie. Sanofi peut également renforcer son portefeuille de produits en nouant des partenariats stratégiques avec d'autres acteurs de l'industrie.

De plus, l'optimisation des actifs existants et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle de la société seront également cruciales pour soutenir le développement de Sanofi. Le groupe utilise par exemple de plus en plus l'intelligence artificielle (IA) et la data science.

Acquisitions et collaborations

Sanofi pourrait se concentrer sur l'élargissement de la portée de ses produits par le biais d'acquisitions. De plus, l'entreprise pourrait favoriser la collaboration avec d'autres sociétés pharmaceutiques, des instituts de recherche et des jeunes entreprises de biotechnologie pour s'étendre sur de nouveaux marchés ou dans de nouveaux domaines thérapeutiques.

En tirant parti de cette expertise combinée et du partage des ressources, Sanofi vise à accélérer le développement des médicaments et à mettre plus rapidement de nouvelles thérapies à la disposition des patients du monde entier.

Le 10 mai 2024, par exemple, Sanofi a annoncé un accord de licence co-exclusif qu'il a conclu avec Novavax. Ce partenariat porte sur la co-commercialisation d'un vaccin COVID-19 et sur le développement de vaccins combinés grippe-COVID-19. Le 20 juin 2024, Sanofi et Biovac concluaient un partenariat pour la production de vaccins contre la polio en Afrique.

Analyse technique de l'action Sanofi en 2024

Listée sur la bourse Euronext Paris, l'action Sanofi fait partie du populaire indice boursier français, le CAC 40. Entre janvier et le 24 juin 2023, l'action Sanofi est en légère baisse, d'environ 2 %. Depuis un an, le titre du laboratoire pharmaceutique français perd autour de 9 %, mais il gagne plus de 17 % depuis 5 ans.

Analyse graphique du cours de Bourse de l'action Sanofi en 2024

Source : TradingView

Scénario haussier pour l'action Sanofi : résistances à surveiller autour des 89,76 euros et des 91,77 euros.

Scénario baissier pour l'action Sanofi : supports à surveiller autour des 86,46 euros et des 85,23 euros.

Avis action Sanofi : faut-il investir dans Sanofi en 2024 ?

Sanofi attire souvent les investisseurs parce qu'il s'agit d'un leader mondial de la santé qui dispose d'un portefeuille de produits largement utilisés. De plus, elle a un solide historique de croissance des dividendes.

Le dividende Sanofi a augmenté depuis près de 30 ans, passant de 3,56 € par action en 2023 à 3,76 € en 2024, soit une augmentation de 5,62 %.

L'adoption de l'IA par Sanofi s'est accélérée en 2022 avec l'acquisition d'Amunix Pharmaceuticals, une société pionnière dans le domaine des traitements personnalisés à base d'IA qui ciblent spécifiquement les cellules tumorales.

Cette acquisition a été suivie de plusieurs partenariats clés la même année, axés sur les capacités de personnalisation basées sur l'IA, notamment avec Exscientia, Insilico Medicine et Atomwise.

En 2023, Sanofi a franchi une nouvelle étape avec le lancement de « plai », son application d'IA de pointe développée en collaboration avec Aily Labs.

En tirant parti de l'IA, Sanofi accélère désormais la découverte de nouveaux médicaments, optimise la conception des essais cliniques et améliore la fabrication et la distribution des médicaments et des vaccins. Cette transformation numérique pourrait soutenir Sanofi vers une croissance accélérée.

Malgré tout, l'entreprise française doit faire face à plusieurs challenges qui pourraient la ralentir et peser sur son cours de Bourse.

