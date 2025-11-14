Sanofi obtient le feu vert du CHMP pour Teizeild dans le diabète de type 1
information fournie par Zonebourse 14/11/2025 à 12:56
La recommandation repose sur une étude de phase 2 montant un retard médian d'environ deux ans de la progression vers le stade 3 versus placebo.
À la fin de l'étude, 57% des patients sous Teizeild sont restés au stade 2 contre 28% sous placebo, avec un profil de sécurité cohérent (notamment lymphopénie transitoire et éruptions cutanées).
Olivier Charmeil, vice-président exécutif Médecine générale, souligne que ce pas en avant pourrait 'transformer un paradigme de traitement centenaire', en ciblant la maladie plus tôt
Le médicament est déjà approuvé dans plusieurs pays hors UE pour la même indication. Sanofi ne poursuivra pas pour le moment sa demande dans le DT1 récemment diagnostiqué de stade 3 et examine les prochaines étapes.
