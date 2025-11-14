 Aller au contenu principal
Sanofi obtient le feu vert du CHMP pour Teizeild dans le diabète de type 1
14/11/2025

Sanofi fait savoir que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a recommandé l'approbation du Teizeild pour retarder l'apparition du stade 3 du diabète de type 1 (DT1) chez les patients de huit ans et plus atteints d'un DT1 de stade 2.
La recommandation repose sur une étude de phase 2 montant un retard médian d'environ deux ans de la progression vers le stade 3 versus placebo.
À la fin de l'étude, 57% des patients sous Teizeild sont restés au stade 2 contre 28% sous placebo, avec un profil de sécurité cohérent (notamment lymphopénie transitoire et éruptions cutanées).
Olivier Charmeil, vice-président exécutif Médecine générale, souligne que ce pas en avant pourrait 'transformer un paradigme de traitement centenaire', en ciblant la maladie plus tôt
Le médicament est déjà approuvé dans plusieurs pays hors UE pour la même indication. Sanofi ne poursuivra pas pour le moment sa demande dans le DT1 récemment diagnostiqué de stade 3 et examine les prochaines étapes.

