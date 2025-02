Sanofi: nouveaux résultats détaillés pour le duvakitug information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 07:42









(CercleFinance.com) - Sanofi et Teva Pharmaceuticals font part de nouveaux résultats détaillés de l'étude de phase IIb RELIEVE UCCD consacrée au duvakitug chez des patients souffrant de formes modérées à sévères de colite ulcéreuse et de maladie de Crohn.



Les nouvelles données attestent selon eux de l'efficacité et de la sécurité globales du duvakitug dans tous les sous-groupes pré-spécifiés et à toutes les différentes doses étudiées, dans ces deux maladies inflammatoires de l'intestin les plus fréquentes.



Ces résultats ont fait l'objet de deux communications orales dans le cadre du 20ème Congrès de l'European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO), à Berlin. Elles motivent le lancement d'un programme de phase III qui devrait débuter au deuxième semestre 2025.





Valeurs associées SANOFI 104,12 EUR Euronext Paris 0,00%