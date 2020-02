Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi mis en examen dans l'affaire de la Dépakine Reuters • 04/02/2020 à 12:21









(Ajoute précisions) PARIS, 4 février (Reuters) - Sanofi SASY.PA a annoncé sa mise en examen dans l'affaire de la Dépakine, un médicament anti-épileptique responsable de malformations congénitales, au coeur d'un scandale sanitaire depuis plusieurs années. Le parquet de paris a ouvert une enquête préliminaire en 2016 sur la commercialisation de la Dépakine pour voir s'il n'y avait pas risque de tromperie. A l'époque, l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) avait critiqué la lenteur de la réponse des autorités sanitaires et de Sanofi face aux risques liés au médicament et ses dérivés. Dans un communiqué diffusé lundi soir, le géant pharmaceutique français a déclaré que cette mesure lui permettrait "de faire valoir tous ses moyens de défense et sera(it) l'occasion de démontrer qu'il a respecté son obligation et fait preuve de transparence". Il a ajouté qu'il continuerait de "coopérer pleinement avec les autorités judiciaires" et avait "toute confiance dans les suites de la procédure". Le valproate de sodium, la molécule active de la Dépakine, est commercialisé depuis 1967 pour traiter l'épilepsie et les troubles bipolaires. Il figure sur la liste des "médicaments essentiels" de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). La Dépakine, qui a perdu sa licence en 1998, est prescrite dans une centaine de pays. Elle est également vendue sous les noms de Dépakote ou Epilim. Ce médicament, à l'origine de milliers de malformations congénitales, est interdit depuis juin 2018 en France pendant la grossesse et aux femmes en âge de procréer sauf circonstances exceptionnelles. Entre 2.150 et 4.100 enfants ayant été exposés in utero au valproate et à ses dérivés sur la période 1967-2016 seraient atteints d'au moins une malformation congénitale majeure, selon une estimation pour la France établie par une étude des autorités sanitaires publiée en 2017. L'IGAS estime qu'entre 2006 et 2014, 425 à 450 nourrissons ont subi des malformations ou sont morts-nés après avoir été exposés in utero au valproate. L'enquête du parquet a été ouverte sous l'impulsion de l'Apesac (Association d'aide aux parents d'enfants souffrant du syndrome de l'anticonvulsivant). Sa présidente, Marine Martin, s'est félicitée dans un communiqué de cette mise en examen du laboratoire. "Je suis extrêmement satisfaite de voir la procédure pénale que j'avais initiée en 2016 franchir une étape importante. Sanofi va devoir s'expliquer pour les dizaines de milliers de victimes empoisonnées, dont plus d'une centaine sont mortes", a-t-elle déclaré. Le titre Sanofi n'a guère réagi à cette nouvelle. A 12h15, il progressait de 0,5% à 86,06 euros alors que l'indice CAC 40 gagnait 1,34%. (Matthias Blamont, Jean-Stéphane Brosse, édité par Nicolas Delame et Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +0.42%