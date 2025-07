Sanofi met la main sur Vicebio pour un maximum de 1,5 milliard de dollars

(AOF) - Sanofi a conclu un accord pour l’acquisition de Vicebio Ltd, une société de biotechnologie privée basée à Londres. Pour cette opération, le laboratoire français déboursera un paiement initial de 1,15 milliard de dollars, et des paiements d’étape potentiels pouvant atteindre 450 millions de dollars, en fonction des réalisations en matière de développement et de réglementation. L’objectif pour Sanofi est de mettre la main sur un candidat-vaccin combiné en phase précoce de développement contre le virus respiratoire syncytial et le métapneumovirus humain.

L'acquisition apporte également à Sanofi la technologie Molecular Clamp " qui stabilise les protéines virales dans leur forme native, facilitant ainsi leur reconnaissance par le système immunitaire ".