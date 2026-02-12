Sanofi : menace de casser le support des 78,70E puis des 77,5E
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 10:55
C'est le support à préserver car sinon, Sanofi s'en ira chercher celui des 72E qui remonte à mi-mars 2020.
Valeurs associées
|77,7900 EUR
|Euronext Paris
|-5,78%
