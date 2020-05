Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sanofi-Libtayo donne des résultats durables et significatifs Reuters • 05/05/2020 à 07:18









5 mai (Reuters) - * SANOFI-LIBTAYO (CEMIPLIMAB) PERMET D'OBTENIR DES RÉPONSES DURABLES ET CLINIQUEMENT SIGNIFICATIVES DANS LE TRAITEMENT DE DEUXIÈME LIGNE DU CARCINOME BASOCELLULAIRE AU STADE AVANCÉ * SANOFI-RÉPONSES OBJECTIVES OBSERVÉES CHEZ 29 % DES PATIENTS ATTEINTS D'UN CARCINOME BASOCELLULAIRE (CBC) LOCALEMENT AVANCÉ * SANOFI-RÉPONSES OBJECTIVES CHEZ 21 % DES PATIENTS ATTEINTS D'UN CBC MÉTASTATIQUE, SELON UNE ANALYSE PRÉLIMINAIRE * SANOFI-RÉPONSE MAINTENUE PENDANT AU MOINS UN AN POUR ENVIRON 85 % DES PATIENTS AYANT RÉPONDU À LIBTAYO * SANOFI ET REGENERON PRÉVOIENT DES SOUMISSIONS RÉGLEMENTAIRES EN 2020 Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA (Rédaction de Paris)

Valeurs associées SANOFI Euronext Paris +2.77% REGENERON PHARMA NASDAQ +3.11%