Sanofi-Le venglustat désigné thérapie innovante aux USA pour la maladie de Gaucher Type 3

Sanofi SA SASY.PA :
* LE VENGLUSTAT A REÇU LA DÉSIGNATION DE THÉRAPIE INNOVANTE AUX ÉTATS-UNIS POUR LA MALADIE DE GAUCHER TYPE 3
Texte original nGNX422vYj Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
Sanofi SA SASY.PA :
* LE VENGLUSTAT A REÇU LA DÉSIGNATION DE THÉRAPIE INNOVANTE AUX ÉTATS-UNIS POUR LA MALADIE DE GAUCHER TYPE 3
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