information fournie par Reuters • 18/03/2026 à 07:06

Sanofi-Le venglustat désigné thérapie innovante aux USA pour la maladie de Gaucher Type 3

Sanofi SA SASY.PA :

* LE VENGLUSTAT A REÇU LA DÉSIGNATION DE THÉRAPIE INNOVANTE AUX ÉTATS-UNIS POUR LA MALADIE DE GAUCHER TYPE 3

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(Rédaction de Gdansk)