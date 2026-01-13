Sanofi : le support des 80E directement menacé, 77,5E à préserver
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 17:51
Un basculement préfigurerait une rechute vers 79E (support oblique moyen terme) puis 77,5E, le plancher testé du 4 au 30 septembre 2025 (puis fin septembre 2023, aucune clôture en-deçà de ce seuil).
C'est le support à préserver car sinon, Sanofi s'en ira chercher celui des 72E qui remonte à mi-mars 2020.
Valeurs associées
|80,5000 EUR
|Euronext Paris
|-2,32%
