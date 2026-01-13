 Aller au contenu principal
Sanofi : le support des 80E directement menacé, 77,5E à préserver
information fournie par Zonebourse 13/01/2026 à 17:51

Sanofi menace de casser le support des 80E (des 15 et 17 décembre), lequel est directement menacé.
Un basculement préfigurerait une rechute vers 79E (support oblique moyen terme) puis 77,5E, le plancher testé du 4 au 30 septembre 2025 (puis fin septembre 2023, aucune clôture en-deçà de ce seuil).
C'est le support à préserver car sinon, Sanofi s'en ira chercher celui des 72E qui remonte à mi-mars 2020.

