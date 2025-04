Sanofi: le rilzabrutinib désigné médicament orphelin information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a accordé sa désignation de médicament orphelin au rilzabrutinib pour le traitement de deux maladies rares, à savoir l'anémie hémolytique à anticorps chauds et la maladie associée aux IgG4.



'Les patients atteints de ces deux maladies présentent encore d'importants besoins médicaux et il n'existe pour l'heure aucun médicament approuvé pour leur traitement', souligne le groupe de santé, qui a obtenu des données encourageantes dans deux études de phase IIa.



Cet inhibiteur de BTK expérimental est actuellement examiné par les autorités réglementaires des États-Unis, de l'UE et de la Chine comme traitement potentiel de la thrombocytopénie immune, indication pour laquelle la FDA devrait rendre sa décision le 29 août.





Valeurs associées SANOFI 100,6800 EUR Euronext Paris +0,28%