Sanofi: le directeur médical Dietmar Berger rejoint l'Américain Gilead

(AOF) - Sanofi (-1,59% à 89,25 euros) affiche une des plus fortes baisses du CAC 40 après que Gilead Sciences a annoncé aujourd'hui que Dietmar Berger, directeur médical de Sanofi depuis 2020, rejoindra ses équipes le 2 janvier 2025. Directeur médical, membre de l'équipe de direction du groupe, Dietmar Berger succédera à Merdad Parsey qui était en poste depuis 2019. Il assumera la responsabilité du portefeuille virologie, oncologie et maladies inflammatoires de Gilead et supervisera le développement et les affaires médicales de la société au niveau mondial.

" Le leadership exceptionnel de Dietmar dans le développement mondial de médicaments, son expérience dans la mise à disposition de thérapies transformationnelles et l'étendue et la profondeur de son expérience font de lui un choix idéal pour le poste de directeur médical de Gilead ", a déclaré Daniel O'Day, patron de Gilead. " Nous sommes ravis d'accueillir Dietmar chez Gilead à un moment où nous sommes prêts à étendre notre leadership en virologie et à exploiter notre potentiel considérable en oncologie et dans le domaine des maladies inflammatoires".

Sanofi a déjà perdu l'an dernier son directeur de la R&D, John Reed, parti diriger la recherche mondiale d'un autre groupe pharmaceutique américain, Johnson & Johnson. Le groupe a également donné congé en février 2024 à son directeur financier, Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon.

Parallèlement la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation de " médicament innovant " au tolebrutinib pour le traitement de la sclérose en plaques secondairement progressive sans poussées de l'adulte, a annoncé Sanofi. Cette désignation est motivée par les résultats positifs de l'étude de phase III Hercules ayant démontré que le tolebrutinib allonge de 31% le délai avant progression confirmée du handicap, comparativement au placebo.

