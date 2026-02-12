Sanofi-Le DG Paul Hudson sur le départ, Belén Garijo nommée pour le remplacer

(Actualisé avec détails sur Belén Garijo)

Sanofi SASY.PA a annoncé jeudi la nomination de Belén Garijo en tant que directrice générale du groupe après que son conseil d'administration a décidé de ne pas renouveler le mandat d'administrateur de son actuel directeur général Paul Hudson.

Ce dernier quittera ses fonctions de directeur général le 17 février 2026 au soir, selon un communiqué du groupe.

Belén Garijo prendra ses fonctions à l'issue de l'Assemblée générale de Sanofi qui se tiendra le 29 avril 2026.

"Dans l'intervalle, Olivier Charmeil, Vice President Executif Médecine Générale et membre du Comité exécutif depuis 2011, assurera les fonctions de Directeur général par intérim", est-il indiqué.

Belén Garijo est actuellement directrice générale du groupe pharmaceutique allemand Merck KGaA MRCG.DE , fonction qu'elle occupe depuis 2021. Docteure et médecine de formation, elle a également exercé plusieurs postes chez Sanofi.

Elle est membre du conseil d’administration de BBVA

BBVA.MC et a siégé pendant dix ans au conseil d’administration de L’Oréal OREP.PA .

