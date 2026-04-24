Sanofi-Le CMUH recommande l’autorisation européenne du tolébrutinib dans la sclérose en plaques secondaire progressive

Sanofi SA SASY.PA :

* CENRIFKI (TOLEBRUTINIB) RECOMMANDÉ PAR LE CMUH POUR ÊTRE APPROUVÉ PAR L'UE POUR LE TRAITEMENT DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES SECONDAIREMENT PROGRESSIVE SANS POUSSÉES

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(Rédaction de Gdansk)