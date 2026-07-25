Départs en vacances: pic de plus de 850 km de bouchons

Sur l'autoroute A7 le 4 juillet 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

Un pic de plus de 850 km de bouchons cumulés a été observé, à midi samedi, journée classée rouge dans le sens des départs, Bison Futé appelant à éviter de se rendre ou de traverser le département de la Gironde en proie à plusieurs feux majeurs.

"En raison des incendies en cours en Gironde (nord du bassin d'Arcachon, Biscarrosse), il est déconseillé de se rendre ou de traverser le département de la Gironde. Reportez votre trajet si possible. Laissez les routes libres pour les secours", a indiqué Bison Futé, qui propose comme "itinéraire alternatif sur l'axe France-Espagne" l'autoroute A20 et l'autoroute A64.

A 12h samedi, un pic de 855 km a été enregistré. L'an dernier au même moment (26 juillet 2025), le pic avait dépassé les 1.000 km de bouchons.

Le trafic est en particulier dense sur l'A7 (avec plus de 130 km), qui relie le Sud par la vallée du Rhône, sur l'A9, qui permet de rejoindre l'Espagne (plus de 90 km), ou encore l'A10 entre Paris et Bordeaux (plus de 69 km). Les voies traversant la Gironde n'étaient donc pas épargnées même si elles étaient moins touchées.

Bison Futé prévoit une "circulation très difficile", samedi dans le sens des départs, classant la journée rouge sur l'ensemble de l'Hexagone.

"De nombreux axes seront ainsi fortement empruntés sur l'ensemble du territoire, notamment depuis l'Île-de-France en direction de la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Méditerranée, ainsi qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes", précise Bison Futé.

Dans le sens des retours, les axes rejoignant l'Île-de-France depuis la frontière du Nord-Est, la Normandie, la Bretagne, les Pays de la Loire et la Méditerranée seront fortement empruntés, selon l'organisme.

Dimanche, la journée sera classée orange dans le sens des départs, et seulement vers la Méditerranée et à travers la région Auvergne-Rhône-Alpes.