Sanofi : la FDA accorde une procédure accélérée au candidat-vaccin à ARNm

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Après un programme pré-clinique prometteur, Sanofi prévoit le lancement d'une étude clinique de phase 1/2 randomisée dans le but d'évaluer l'immunogénicité et la sécurité du candidat-vaccin contre les infections à chlamydia, chez des adultes âgés de 18 à 29 ans. Celle-ci devrait débuter dans les prochains jours" a précisé le groupe français.

(AOF) - La FDA a accordé une procédure accélérée au candidat-vaccin à ARNm de Sanofi pour la prévention des infections à Chlamydia (ou chlamydiose). "Cette décision repose sur le fait que le candidat-vaccin a le potentiel de remédier à des infections graves et de répondre à un besoin de santé publique encore non pourvu", a fait savoir le groupe pharmaceutique dans un communiqué.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.