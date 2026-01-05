 Aller au contenu principal
Sanofi : la FDA accorde un examen prioritaire à Tzield pour les jeunes enfants atteints de DT1 de stade 2
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 07:06

Sanofi SA SASY.PA :

* LE MÉDICAMENT TZIELD DE SANOFI A ÉTÉ ACCEPTÉ POUR UN EXAMEN PRIORITAIRE AUX ÉTATS-UNIS POUR LES JEUNES ENFANTS ATTEINTS DE DIABÈTE DE TYPE 1 DE STADE 2

* L'EXAMEN PRIORITAIRE REPOSE SUR LES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES DE L'ÉTUDE DE PHASE 4 PETITE-T1D

* SANOFI - LA DATE D'ACTION CIBLE POUR LA DÉCISION DE LA FDA EST LE 29 AVRIL 2026

Texte original nGNEbxzMMj Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)

