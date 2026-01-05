Sanofi : la FDA accorde un examen prioritaire à Tzield pour les jeunes enfants atteints de DT1 de stade 2

Sanofi SA SASY.PA :
* LE MÉDICAMENT TZIELD DE SANOFI A ÉTÉ ACCEPTÉ POUR UN EXAMEN PRIORITAIRE AUX ÉTATS-UNIS POUR LES JEUNES ENFANTS ATTEINTS DE DIABÈTE DE TYPE 1 DE STADE 2
* L'EXAMEN PRIORITAIRE REPOSE SUR LES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES DE L'ÉTUDE DE PHASE 4 PETITE-T1D
* SANOFI - LA DATE D'ACTION CIBLE POUR LA DÉCISION DE LA FDA EST LE 29 AVRIL 2026
(Rédaction de Gdansk)
