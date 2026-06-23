Sanofi-L'UE approuve Cenrifki (Tolebrutinib) contre la SEP-SP

Sanofi SA SASY.PA :
* CENRIFKI (TOLEBRUTINIB) APPROUVÉ DANS L'UE COMME 1ER MÉDICAMENT CIBLANT LA PROGRESSION DU HANDICAP DANS LA SCLÉROSE EN PLAQUES SECONDAIREMENT PROGRESSIVE SANS RECHUTES
* SANOFI RENDRA CENRIFKI DISPONIBLE COMMERCIALEMENT EN ALLEMAGNE CETTE ANNÉE, EN ÉTROITE COLLABORATION ENTRE LES ÉQUIPES MÉDICALES LOCALES
Texte original nGNX1RqMqL Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA
(Rédaction de Gdansk)
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